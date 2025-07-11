Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 11 июля, все плохо

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 11 июля, все плохо

Какой сегодня в Москве уровень пыльцы? Смотрите в нашем материале: делимся полезной для аллергиков информацией.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В столице продолжается аномальная жара: температура в эту пятницу, как предполагают синоптики, может подняться до +36 градусов. Осадков не ожидается, солнце будет светить ярко. В такую погоду поллинозникам лучше оставаться дома.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 11 июля

Ситуация с уровнем пыльцы сейчас не улучшилась. Продолжают активно цвести злаки, и меньше их не становится. Концентрация все та же — карта SILAM окрашена опасным красным цветом. Если у вас аллергия на них, обязательно соблюдайте рекомендации врача и будьте осторожны.

Альтернария, плесневый грибок, также сохранила вчерашние показатели: до 1000 единиц на кубометр. Кладоспориума в Москве еще больше: его концентрация доходит до 5000 единиц на кубометр.

Уровень пыльцы сорняков в воздухе тоже не изменился. Основной сезон их цветения пока не начался.

Состояние аллергиков в эти дни будет тяжелым из-за сочетания высокой концентрации аллергена, сухости воздуха и жары. Строго соблюдайте меры профилактики и держите под рукой лекарства.

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