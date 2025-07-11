Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 03:00

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 11 июля, все плохо

Пыльца 11 июля 2025 года Пыльца 11 июля 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой сегодня в Москве уровень пыльцы? Смотрите в нашем материале: делимся полезной для аллергиков информацией.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В столице продолжается аномальная жара: температура в эту пятницу, как предполагают синоптики, может подняться до +36 градусов. Осадков не ожидается, солнце будет светить ярко. В такую погоду поллинозникам лучше оставаться дома.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 11 июля

Ситуация с уровнем пыльцы сейчас не улучшилась. Продолжают активно цвести злаки, и меньше их не становится. Концентрация все та же — карта SILAM окрашена опасным красным цветом. Если у вас аллергия на них, обязательно соблюдайте рекомендации врача и будьте осторожны.

Альтернария, плесневый грибок, также сохранила вчерашние показатели: до 1000 единиц на кубометр. Кладоспориума в Москве еще больше: его концентрация доходит до 5000 единиц на кубометр.

Уровень пыльцы сорняков в воздухе тоже не изменился. Основной сезон их цветения пока не начался.

Состояние аллергиков в эти дни будет тяжелым из-за сочетания высокой концентрации аллергена, сухости воздуха и жары. Строго соблюдайте меры профилактики и держите под рукой лекарства.

В нашем материале рассказали, как справляться с аллергией быстрее и проще.

пыльца
аллергия
аллергены
здоровье
прогнозы
мониторинг
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп анонсировал важное заявление по России
Юрист объяснил, как противостоять патентному троллингу
Макрон рассказал, как «коалиция желающих» будет воевать на Украине
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 11 июля, все плохо
Ефремов увел жену, Семенова родила внебрачного сына: все о романах Табакова
Захарова напомнила Мерцу, сколько Запад должен России за всю историю
Курс биткоина снова обновила свою максимальную стоимость
В Госдуме раскрыли, кто имеет право получать сразу две пенсии
Пользователи Steam пожаловались на сбои
Роскошная суперъяхта загорелась на Лазурном берегу
Ремонт в квартире на Арбате вместо лечения? Как Киркоров заработал миллионы
Главе СКР доложат о массовом смертельном ДТП в Севастополе
В столичном аэропорту ввели временные ограничения
Редкое космическое явление осветило ночную Россию
Названа причина смены подхода Трампа к конфликту на Украине
Стало известно, каким правом может воспользоваться Трамп для помощи Украине
День Петра и Павла 12 июля: история и современные традиции
Крапивное заговенье 11 июля: приметы, запреты и обряды для защиты дома
Среди украинских военкомов началась паника после действий России
Пожар оставил без света жителей российского региона
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.