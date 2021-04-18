В МИД Польши поддержали высылку Чехией российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/420bbc56-a053-11eb-8e86-96000091f725_660.jpg Фото: Adrian Grycuk/wikimedia.org

МИД Польши выразил поддержку действиям Чехии по высылке 18 сотрудников российского посольства. Об этом сообщает ТАСС.

Союзная солидарность и быстрые действия делают нас сильными. Польша полностью поддерживает решение Чехии о высылке российских дипломатов, причастных к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти Чехии объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Утверждается, что они являлись офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ и могли быть причастны к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также полиция страны заявила о розыске россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил, что высылка российских дипломатов означает, что Чехия следует русофобскому курсу американцев. По его словам, решение властей страны является серьёзным ударом по отношениям между Москвой и Прагой и ответные меры «обязательно последуют», писал NEWS.ru.