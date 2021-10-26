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В МИД Китая призвали отменить санкции против Афганистана

12:34, 27 октября 2021
В МИД Китая призвали отменить санкции против Афганистана Министр иностранных дел Китая Ван И Фото: MFA Russia/Global Look Press
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Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и другие западные страны отменить односторонние санкции против Афганистана. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил, выступая по видеосвязи на второй министерской встрече стран - соседей Афганистана. В ходе переговоров представители стран планируют обсудить вопросы оказания помощи афганской стороны для формирования инклюзивного правительства с присутствием всех этнических групп. Первая встреча стран также прошла в онлайн-формате 8 сентября. 

Мы должны призвать США и западные страны выполнить свои первоочерёдные обязательства по оказанию помощи Афганистану в его переходе от трудностей к новой жизни. Помимо многого другого, сейчас они должны отменить односторонние санкции против Афганистана, чтобы его государственные активы могли как можно скорее начать использоваться для удовлетворения нужд населения, сказал Ван И.

Он также заявил о необходимости создания многосторонних механизмов по борьбе с терроризмом в Афганистане на базе ООН и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Мы должны в позитивном ключе рассмотреть развёртывание в подходящее для этого время двусторонних и многосторонних диалогов и сотрудничества с Афганистаном по борьбе с терроризмом, — заключил министр.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона вести конструктивные консультации с Москвой и Пекином по вопросам, касающимся Афганистана. Он добавил, что сделать «это будет несколько труднее», из-за того что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не намерены лично посещать саммит G20 в Риме.

Встреча стран-соседей Афганистана проходит в Тегеране. На ней присутствуют представители Ирана, России, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

16 августа «Талибан» (движение запрещено в РФ) окончательно захватил всю территорию Афганистана, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозиционерами, удерживавшими провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежников.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства.

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