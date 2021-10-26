В МИД Китая призвали отменить санкции против Афганистана

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и другие западные страны отменить односторонние санкции против Афганистана. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил, выступая по видеосвязи на второй министерской встрече стран - соседей Афганистана. В ходе переговоров представители стран планируют обсудить вопросы оказания помощи афганской стороны для формирования инклюзивного правительства с присутствием всех этнических групп. Первая встреча стран также прошла в онлайн-формате 8 сентября.

Мы должны призвать США и западные страны выполнить свои первоочерёдные обязательства по оказанию помощи Афганистану в его переходе от трудностей к новой жизни. Помимо многого другого, сейчас они должны отменить односторонние санкции против Афганистана, чтобы его государственные активы могли как можно скорее начать использоваться для удовлетворения нужд населения, — сказал Ван И.

Он также заявил о необходимости создания многосторонних механизмов по борьбе с терроризмом в Афганистане на базе ООН и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Мы должны в позитивном ключе рассмотреть развёртывание в подходящее для этого время двусторонних и многосторонних диалогов и сотрудничества с Афганистаном по борьбе с терроризмом, — заключил министр.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона вести конструктивные консультации с Москвой и Пекином по вопросам, касающимся Афганистана. Он добавил, что сделать «это будет несколько труднее», из-за того что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не намерены лично посещать саммит G20 в Риме.

Встреча стран-соседей Афганистана проходит в Тегеране. На ней присутствуют представители Ирана, России, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

16 августа «Талибан» (движение запрещено в РФ) окончательно захватил всю территорию Афганистана, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозиционерами, удерживавшими провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежников.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства.