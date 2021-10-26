США заявили о готовности вести переговоры по Афганистану с Россией и КНР

Вашингтон считает, что может вести конструктивные консультации с Москвой и Пекином по вопросам, касающимся Афганистана. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передаёт ТАСС.

Я думаю, что мы можем вести конструктивный диалог с обеими странами (Китаем и Россией. — NEWS.ru), — цитирует его агентство.

Салливан добавил, что сделать «это будет несколько труднее», из-за того что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не намерены лично посещать саммит G20 в Риме.

Но есть иные форматы, в которых мы можем взаимодействовать с Россией и Китаем на этом направлении, в том числе на различных региональных встречах, — резюмировал он.

Накануне писали, что Россия примет участие в конференции по Афганистану, которая состоится в Иране 27 октября. При этом прорабатывалась возможность выступления главы российского МИД Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Афганистана имеет огромное значение для мирового сообщества, однако остаётся самым сложным. Он отметил, что стране нужно помочь и разморозить афганские активы, и допустил исключение талибов из списка террористов. Путин отметил, что все хотели бы иметь на границах стабильное афганское государство.