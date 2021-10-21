Путин предложил разморозить афганские активы

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что вопрос Афганистана имеет огромное значение для мирового сообщества, однако остаётся самым сложным. Он отметил, что стране нужно помочь и разморозить афганские активы. Об этом глава государства заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Путин отметил, что все хотели бы иметь на границах стабильное афганское государство. Тем не менее, в стране всё ещё продолжают действовать террористические группировки, в частности ИГ (запрещена в РФ). В результате, жертвами становятся не только мирные граждане, но и члены движения «Талибан» (также запрещено в РФ как террористическая организация).

Президент России добавил, что нужно восстанавливать экономику Афганистана.

Ранее зампредседателя временного правительства Афганистана, член «Талибана» Абдул Салам Ханафи заявил, что в Афганистане нет очагов сопротивления их режиму. По его словам, все живут мирно.