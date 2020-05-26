В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров

Киев предложил сделать платным въезд в Крым через территорию Украины. На полуострове назвали эту инициативу бредовой.
На официальном интернет-представительстве президента Украины появилась петиция с предложением сделать временно платным въезд в Крым для граждан Украины и иностранцев. При этом стоимость проезда предлагается установить в размере 250 гривен с человека (около 660 рублей). Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что эта бредовая инициатива может вызвать лишь улыбку.
На Украине последние шесть лет утверждали, что туристы не едут в Крым и пляжи абсолютно пустые, а тут вдруг фактически признали обратное и решили на этом подзаработать, — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что если такой платёж и будет введён, то это лишь озлобит население. Люди будут ездить в Крым в обход территории Украины.
Как писал NEWS.ru, постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что Украина сама открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. Так он ответил на обвинения представителей Германии, Франции и Чехии в аннексии полуострова.