В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров

https://static.news.ru/photo/69eb6316-42f3-11ea-bf90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton_Astrey/ twitter.com/Global Look Press

Киев предложил сделать платным въезд в Крым через территорию Украины. На полуострове назвали эту инициативу бредовой.

На официальном интернет-представительстве президента Украины появилась петиция с предложением сделать временно платным въезд в Крым для граждан Украины и иностранцев. При этом стоимость проезда предлагается установить в размере 250 гривен с человека (около 660 рублей). Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что эта бредовая инициатива может вызвать лишь улыбку.

На Украине последние шесть лет утверждали, что туристы не едут в Крым и пляжи абсолютно пустые, а тут вдруг фактически признали обратное и решили на этом подзаработать, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что если такой платёж и будет введён, то это лишь озлобит население. Люди будут ездить в Крым в обход территории Украины.

Как писал NEWS.ru, постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что Украина сама открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. Так он ответил на обвинения представителей Германии, Франции и Чехии в аннексии полуострова.