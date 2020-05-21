Небензя рассказал, кто способствовал воссоединению Крыма и РФ

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что Украина сама открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. Так он ответил на обвинения представителей Германии, Франции и Чехии в аннексии полуострова.
Чтобы понять, что произошло в Крыму и почему прошёл этот референдум, вам следует понимать, что предшествовало этому. Вам следует открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году, что и привело к референдуму, — цитирует дипломата РИА Новости.
Он добавил, что украинцам некого винить, кроме себя.
Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген попытался сослаться на международное право.
Если мы будем жить в этом мире, и не будем уважать международное право, не будем соблюдать устав ООН, исполнять конституции государств, этот мир ждёт катастрофа, — заметил немецкий постпред.
Небензя указал германскому коллеге на двойные стандарты.
Я только хочу напомнить о Косове, которое вы всецело поддержали и признали..., и международный суд принял решение по независимости Косова, которое обрело независимость по решению парламента, а даже не референдума. Так что мы можем говорить и спорить по поводу международного права, — заявил российский постпред.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обсуждении вопроса Крыма во время переговоров «нормандской четвёрки» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, российский глава Владимир Путин не хочет обсуждать эту тему. Политик отметил, что постоянно поднимает вопрос на переговорах с представителями Соединённых Штатов, Европейского союза и Канады.