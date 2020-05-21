Небензя рассказал, кто способствовал воссоединению Крыма и РФ

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Отказ США от Договора по открытому небу станет предпосылкой для последующей гонки вооружений. Такое мнение высказал глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате Сергей Орджоникидзе.

Именно к этому ведёт дело нынешняя администрация США, обрушивая все международные договоры по ограничению вооружений. Этот шаг с точки зрения безопасности Орджоникидзе расценил как «большую ошибку» американского руководства. Такой шаг...