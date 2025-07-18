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18 июля 2025 в 14:41

Сотрудники ДПС в Крыму ловили водителей на «пьянку» и брали взятки

В Симферополе двое сотрудников ДПС получили сроки за взятки с пьяных водителей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на волне» сообщил, что командир и замкомандира батальона симферопольской ДПС ловили водителей в нетрезвом виде и брали взятки. По данным канала, они брали с них взятки и получили за это сроки.

Канал сообщает, что сотрудники ДПС любили работать по выходным, останавливая машины и угрожая тестом на наличие алкоголя в крови. Они, отмечает источник, предлагали «решить вопрос» за деньги, при этом на одной из местных заправок попались с поличным. В результате они попались на камеру.

Суд назначил бывшим инспекторам восемь и 10 лет колонии. Уголовное дело проходило по статье о получении взятки.

Ранее зампреда правительства Новгородской области Станислава Шульцева поместили под стражу по обвинению во взяточничестве. Чиновника арестовали на срок в два месяца.

Стало известно, что полицейские в Ростовской области получат суммы, от которых они отказались при попытках дать им взятки. В ГУМВД России по региону уточнили, что такая мера призвана поддержать антикоррупционную принципиальность работников.

Крым
Симферополь
ДПС
взятки
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