Сотрудники ДПС в Крыму ловили водителей на «пьянку» и брали взятки В Симферополе двое сотрудников ДПС получили сроки за взятки с пьяных водителей

Telegram-канал «Mash на волне» сообщил, что командир и замкомандира батальона симферопольской ДПС ловили водителей в нетрезвом виде и брали взятки. По данным канала, они брали с них взятки и получили за это сроки.

Канал сообщает, что сотрудники ДПС любили работать по выходным, останавливая машины и угрожая тестом на наличие алкоголя в крови. Они, отмечает источник, предлагали «решить вопрос» за деньги, при этом на одной из местных заправок попались с поличным. В результате они попались на камеру.

Суд назначил бывшим инспекторам восемь и 10 лет колонии. Уголовное дело проходило по статье о получении взятки.

Ранее зампреда правительства Новгородской области Станислава Шульцева поместили под стражу по обвинению во взяточничестве. Чиновника арестовали на срок в два месяца.

Стало известно, что полицейские в Ростовской области получат суммы, от которых они отказались при попытках дать им взятки. В ГУМВД России по региону уточнили, что такая мера призвана поддержать антикоррупционную принципиальность работников.