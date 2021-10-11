В Кремле таблоид The Sun назвали «глубоко ненаучной газетой»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал британский таблоид The Sun «глубоко ненаучной газетой». Таким образом представитель Кремля прокомментировал материал издания о том, что российские спецслужбы якобы украли информацию о составе вакцины AstraZeneca. Его слова приводит ТАСС.

Газета The Sun — очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям, — сказал он.

10 октября издание сообщило, что один из шпионов президента России Владимира Путина украл у Великобритании формулу для препарата от коронавирусной инфекции AstraZeneca, чтобы впоследствии она была использована для создания российской вакцины «Спутник V». Соответствующие доказательства привела британская служба безопасности.

По сведениям таблоида, данные были получены от фармацевтической компании. Их якобы лично украл российский шпион.

До этого издание также сообщало, что Франция «украла» почти 5 млн доз вакцины AstraZeneca, предназначенных для Великобритании. Весной партию вакцины, произведённую в Нидерландах, собирались отправить в Великобританию. Но Макрон «вступил в сговор с руководством ЕС» и убедил его, что препарат нужнее во Франции.