В Кремле прокомментировали встречу Байдена с Тихановской

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу президента США Джо Байдена с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Он отметил, что встречи американского лидера — его суверенное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело, — пояснил представитель Кремля.

Встреча Байдена и Тихановской прошла в США 28 июля. Лидер белорусской оппозиции заявила, что рада этому мероприятию. Она подчеркнула, что суверенитет Белоруссии не подлежит обсуждению и торгу. По словам Тихановской, любые сделки, подписанные «нелегитимным режимом» действующего главы республики Александра Лукашенко, являются незаконными.

Ранее с оппозиционеркой встретился помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он пообещал, что Вашингтон введёт новые санкции против Минска. Политик отметил, что Белый дом продолжит привлекать власти Белоруссии «к ответственности за их действия».