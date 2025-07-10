В Кремле переадресовали в МИД вопрос по теме встречи Лаврова и Рубио

В Кремле переадресовали в МИД вопрос по теме встречи Лаврова и Рубио Песков переадресовал в МИД вопрос повестки переговоров Лаврова и Рубио

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД России вопрос по встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. По его словам, переданным ТАСС, речь идет о делах ведомства.

Здесь вам нужно обращаться в Министерство иностранных дел, все-таки речь идет о министре иностранных дел, — сказал представитель Кремля.

Лавров находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля. Он примет участие в заседаниях министров иностранных дел в формате Россия — АСЕАН, Восточноазиатском саммите и Региональном форуме АСЕАН по безопасности. В рамках мероприятий АСЕАН у министра запланировано несколько двусторонних встреч с азиатскими коллегами.

Ранее сегодня, 10 июля, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре находится в стадии проработки. Она подтвердила, что переговоры пока не завершены, но соответствующие шаги для организации встречи предпринимаются.