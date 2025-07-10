Захарова рассказала о возможной встрече Рубио и Лаврова Захарова: встреча Лаврова и Рубио на АСЕАН в Малайзии прорабатывается

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре находится в стадии проработки, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подтвердила, что переговоры пока не завершены, но соответствующие шаги для организации встречи предпринимаются.

Подтверждаю: такая встреча прорабатывается, — рассказала дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководству США придется учитывать тот факт, что глобальное доверие к доллару упало. По его словам, роль американской валюты в мире была подорвана на долгие годы.

Кроме того, Лавров спрогнозировал крах Североатлантического альянса из-за стремительного увеличения военных бюджетов стран НАТО. Западным государствам надо распрощаться с надуманными угрозами и начать пользоваться здравым смыслом, добавил он.

Помимо этого глава российского МИД отметил, что в настоящий момент наблюдается бесконтрольный рост государственного долга США. Суммарный объем задолженности Вашингтона уже достиг отметки в $37 трлн и продолжает повышаться.