В Кремле прокомментировали возможность размещения вооружений РФ на Украине
Песков прокомментировал слухи о возможном размещении вооружений РФ на Украине
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
14:54, 16 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию иностранных СМИ о возможности размещения Россией наступательных вооружений на Украине, порекомендовал ознакомиться с вопросом, который ему задали, и контекстом, сообщает РИА Новости.
Это их слова. Смотрите контекст, — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли это так, есть ли такие планы у РФ.
До этого западные СМИ распространили информацию о том, что пресс-секретарь президента РФ якобы заявил, что Россия не собирается говорить, что не будет размещать каких-либо наступательных вооружений на территории Украины.
Ранее Песков заявил, что Россия настаивает на получении ответа на предложения по гарантиям безопасности, поскольку напряжённость на границе с Украиной слишком высока. Москва хотела бы получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения», уточнил он в беседе с телеканалом CNN.
Он считает, что подобная ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента». Представитель Кремля также подчеркнул, что Вашингтон не предоставил доказательств утверждений о якобы планируемой Москвой эскалации вокруг Украины. По его словам, пока жить приходится «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи».