В Кремле прокомментировали возможность размещения вооружений РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию иностранных СМИ о возможности размещения Россией наступательных вооружений на Украине, порекомендовал ознакомиться с вопросом, который ему задали, и контекстом, сообщает РИА Новости.

Это их слова. Смотрите контекст, — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли это так, есть ли такие планы у РФ.

До этого западные СМИ распространили информацию о том, что пресс-секретарь президента РФ якобы заявил, что Россия не собирается говорить, что не будет размещать каких-либо наступательных вооружений на территории Украины.

Ранее Песков заявил, что Россия настаивает на получении ответа на предложения по гарантиям безопасности, поскольку напряжённость на границе с Украиной слишком высока. Москва хотела бы получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения», уточнил он в беседе с телеканалом CNN.

Он считает, что подобная ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента». Представитель Кремля также подчеркнул, что Вашингтон не предоставил доказательств утверждений о якобы планируемой Москвой эскалации вокруг Украины. По его словам, пока жить приходится «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи».