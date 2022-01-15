Песков: на границе с Украиной слишком высокая напряжённость
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:53, 16 января 2022
Дмитрий ПесковФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия настаивает на получении ответа на предложения по гарантиям безопасности, поскольку напряжённость на границе с Украиной слишком высока. Москва хотела бы получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения», уточнил он в беседе с телеканалом CNN, видеокадры которого разместила в Twitter газета Hill.
У нас слишком высокая напряжённость на границе. Слишком много напряжённости в этой части Европы, — отметил Песков.
Он считает, что подобная ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента».
Представитель Кремля также подчеркнул, что Вашингтон не предоставил доказательств утверждений о якобы планируемой Москвой эскалации вокруг Украины. По его словам, пока жить приходится «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи».
Мы всё ещё ждём доказательств, — заключил Песков.
Ранее стало известно, что член ГД Мария Бутина прокомментировала заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о подготовке Штатами 18 сценариев на случай «нападения России на Украину». По её словам, всё происходящее вызывает у неё «ощущение бреда». Позицию, которой придерживаются США, политик назвала принципом мегафонной дипломатии.