Песков: на границе с Украиной слишком высокая напряжённость

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия настаивает на получении ответа на предложения по гарантиям безопасности, поскольку напряжённость на границе с Украиной слишком высока. Москва хотела бы получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения», уточнил он в беседе с телеканалом CNN, видеокадры которого разместила в Twitter газета Hill.

У нас слишком высокая напряжённость на границе. Слишком много напряжённости в этой части Европы, — отметил Песков.

Он считает, что подобная ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента».

Представитель Кремля также подчеркнул, что Вашингтон не предоставил доказательств утверждений о якобы планируемой Москвой эскалации вокруг Украины. По его словам, пока жить приходится «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи».

Мы всё ещё ждём доказательств, — заключил Песков.

Ранее стало известно, что член ГД Мария Бутина прокомментировала заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о подготовке Штатами 18 сценариев на случай «нападения России на Украину». По её словам, всё происходящее вызывает у неё «ощущение бреда». Позицию, которой придерживаются США, политик назвала принципом мегафонной дипломатии.