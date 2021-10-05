В Кремле отреагировали на письма Саакашвили из заключения

Кремль не стал комментировать письма бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения. Ситуация вокруг него является театром абсурда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда, — сказал представитель Кремля.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки. Экс-президент покинул территорию страны в 2013 году. Грузинские власти неоднократно предупреждали, что Саакашвили будет арестован сразу после пересечения границы.

В тюрьме политик объявил голодовку. Он заявил, что окончит её только после освобождения, также Саакашвили отказался принимать медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия.

Находясь в заключении, политик в Facebook написал открытое письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником Путина».