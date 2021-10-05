Саакашвили в письме Зеленскому назвал себя «личным узником Путина»

Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили написал в Facebook открытое письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником Путина». Саакашвили сейчас находится под арестом в грузинской тюрьме Рустави.

Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи, — написал экс-глава Грузии.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки. Экс-президент покинул территорию страны в 2013 году. Грузинские власти неоднократно предупреждали, что Саакашвили будет арестован сразу после пересечения границы.

В тюрьме политик объявил голодовку. Он заявил, что окончит её только после освобождения, также Саакашвили отказался принимать медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия.