В партии Саакашвили заявили о его скором освобождении

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в скором времени должен выйти на свободу. Об этом заявила член оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение». Она попросила бывшего грузинского лидера прекратить голодовку, обосновав это тем, что ему нужно поддерживать своё здоровье, чтобы противостоять режиму, пишет РИА Новости.

Саакашвили очень скоро выйдет на свободу, очень скоро он выйдет из тюрьмы. Каким образом? Увидим, все вместе, — заявила Херхеулидзе журналистам.

По её словам, она получила разрешение и планирует увидеться с Саакашвили в ближайшие минуты и рассказать ему обо всех последних новостях, так как у него нет никаких источников информации.

До этого адвокат Саакашвили Бека Басилая отметил, что единственный способ освобождения Саакашвили — помилование президента. Однако Саломе Зурабишвили уже заявила, что никогда не сделает этого.

В пятницу, 1 октября, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории страны.

Грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Он уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.