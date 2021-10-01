Власти Грузии сообщили о задержании Саакашвили

В Грузии задержан бывший президент страны Михаил Саакашвили, рассказал премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили в ходе специального брифинга. По его словам, у грузинских силовиков была вся информация о передвижении политика из Украины в Грузию. Об этом пишет «Новости — Грузия».

Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан. Он переведён в пенитенциарное учреждение, — подчеркнул премьер.

Гарибашвили высоко оценил работу сотрудников правоохранительных органов при задержании Саакашвили. При этом премьер не стал называть место задержания экс-президента.

Продолжались соответствующие мероприятия, ведомства работали координированно. Выбрано было такое время и место, чтобы препятствующие задержанию факторы были минимальны, — добавил он.

В Грузии на политика заведено четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджета и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. При этом по двум делам уже вынесены решения, его приговорили к девяти годам заключения.

Саакашвили ранее обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом грузинские власти не раз заявляли о том, что политик будет задержан, как только пересечёт границу.

1 октября экс-президент сообщил, что вернулся на родину. Однако в МВД Грузии опровергали информацию о возвращении Саакашвили. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники в украинской Госпогранслужбе сообщали, что политик не пересекал границу.