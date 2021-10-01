В прокуратуре назвали срок тюремного заключения Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проведёт в тюрьме минимум шесть лет. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Грузии. В отношении бывшего главы государства начато расследование в связи с незаконным пересечением границы.

По сообщению надзорного ведомства, ранее Саакашвили был признан виновным в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и уголовных делах, связанных с убийством Сандро Гиргливани. Политик был заочно осуждён на шесть лет тюремного заключения.

Также в отношении Саакашвили возбуждены ещё четыре уголовных дела. Они касаются разгона митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года, погрома в телекомпании «Имеди», незаконного захвата имущества предпринимателя Бадри Патаркацишвили и растраты на личные нужды 9 млн лари ($3 млн).

1 октября экс-президент сообщил, что вернулся на родину. Однако в МВД Грузии опровергали информацию о возвращении Саакашвили. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники в украинской Госпогранслужбе сообщали, что политик не пересекал границу.