Саакашвили назвал сроки своей голодовки

Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: Стрингер/РИА Новости
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся под стражей в тюрьме города Рустави, намерен продолжать объявленную ранее голодовку до освобождения. Он также заранее отказался от медицинской помощи в случае ухудшения самочувствия. Об этом рассказал один из адвокатов политика Ника Гварамия, сообщает РИА Новости.
Я <...> не прекращу голодовку ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены, — процитировал он послание, полученное от Саакашвили в ходе встречи с ним в камере.
В обращении к сторонникам экс-президент добавил, что акция может продлиться до конца его жизни.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. В стране на него заведено сразу несколько уголовных дел, по ряду из них он заочно приговорён к различным срокам лишения свободы. Власти неоднократно заявляли, что экс-президент будет задержан сразу же по возвращении в страну.
Ранее сообщалось, что у тюрьмы, в которой находится Саакашвили, собрались несколько сотен его сторонников. Они сооружают сцену для проведения митинга в его поддержку.
Защита экс-президента полагает, что единственный способ его освобождения — помилование. Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили категорически против этого.