Саакашвили назвал сроки своей голодовки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся под стражей в тюрьме города Рустави, намерен продолжать объявленную ранее голодовку до освобождения. Он также заранее отказался от медицинской помощи в случае ухудшения самочувствия. Об этом рассказал один из адвокатов политика Ника Гварамия, сообщает РИА Новости.

Я <...> не прекращу голодовку ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены, — процитировал он послание, полученное от Саакашвили в ходе встречи с ним в камере.

В обращении к сторонникам экс-президент добавил, что акция может продлиться до конца его жизни.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. В стране на него заведено сразу несколько уголовных дел, по ряду из них он заочно приговорён к различным срокам лишения свободы. Власти неоднократно заявляли, что экс-президент будет задержан сразу же по возвращении в страну.

Ранее сообщалось, что у тюрьмы, в которой находится Саакашвили, собрались несколько сотен его сторонников. Они сооружают сцену для проведения митинга в его поддержку.

Защита экс-президента полагает, что единственный способ его освобождения — помилование. Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили категорически против этого.