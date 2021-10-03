Толпа сторонников Саакашвили окружила Руставскую тюрьму

Несколько сотен сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подошли ко входу тюрьмы № 12 в городе Рустави, где политик находится под стражей. Обстановка спокойная, организаторы митинга возводят сцену у ворот исправительного учреждения, передаёт РИА Новости.

Как сообщает корреспондент издания, на сцене установлена звуковая аппаратура и национальные флаги Грузии и Евросоюза. В толпе замечены флаги Грузии и Украины. Территорию тюрьмы охраняет полиция.

В партии Саакашвили уверены, что политик скоро выйдет на свободу. В связи с этим его попросили прекратить голодовку и поддержать своё здоровье. При этом защита политика считает, что единственный способ освобождения Саакашвили — помилование. Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что никогда не сделает этого.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. В стране на него заведено сразу несколько уголовных дел, по некоторым из которых он был заочно осуждён на тюремные сроки. Власти неоднократно заявляли, что задержат экс-президента, если он вернётся в Грузию, которую покинул в 2013 году.