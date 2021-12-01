В Кремле не думали о прекращении транзита газа в ЕС через Белоруссию

В Кремле не хотят даже рассуждать о гипотетической ситуации прекращения Белоруссией транзита газа в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, на Минск оказывается беспрецедентное давление, это не может не приводить к жёсткой ответной реакции, сообщает РИА Новости.

Нет, это позиция по-прежнему президента Белоруссии, суверенного, независимого государства, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласованы ли заявления Лукашенко по российскому газу с Москвой.

Он добавил, что президент России Владимир Путин уже заявлял, что Белоруссия и её президент Александр Лукашенко становятся объектами беспрецедентного давления со стороны целого ряда западных стран. Это и приводит к очень жёсткой ответной реакции со стороны Белоруссии, в этом плане глава российского государства выразил понимание жёстких ответов своего белорусского коллеги.

Но с другой стороны, конечно, президент Путин рассчитывает, что это никоим образом не приведёт к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время, — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, насколько беспокоит Кремль то, что Лукашенко использует российский газ в качестве инструмента в своих переговорах.

Ранее Лукашенко заявил о готовности остановить транзит энергоносителей при условии, если Польша закроет границу с республикой. Он предложил польской стороне закрыть границу и посмотреть, кто больше получит ущерба от этого. Он посоветовал польским официальным лицам хорошенько думать перед тем, как делать подобные заявления. Лукашенко считает, что Польше стоит понять, как страна собирается покупать энергоносители у России в случае закрытия польско-белорусской границы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.