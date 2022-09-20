В Китае обвинили Запад в высокомерии по отношению к России Китайский эксперт Чжикай обвинил Запад в высокомерии по отношению к России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Россия и Китай относятся друг к другу как к равным партнерам, что очень отличается от позиции США и ЕС, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и глобализации Гао Чжикай. По его словам, уважение Китая к России останется прежним независимо от ситуации в мире, тогда как позицию Запада сложно назвать иначе, нежели высокомерной.

Только посмотрите на то, как они накладывают санкции — их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза, — отметил эксперт.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва и Пекин выступают за создание более справедливого миропорядка и свободное, суверенное развитие стран. По его словам, этому противостоят политические элиты коллективного Запада, стремящиеся навязать псевдоценности в ущерб интересам народов мира.

Также Патрушев отметил, что регулярное общение России и Китая способствует укреплению внешнеполитической координации обеих стран, значение которой неизменно возрастает в современных условиях. Приоритетом в российско-китайских отношениях становится укрепление стратегической связки РФ и КНР.