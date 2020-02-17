https://static.news.ru/photo/f9476c10-5191-11ea-b9f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки являются крупнейшим «шпионом» в мировом киберпространстве. Прослушка США достигла уровня настоящего бесчинства. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

По его словам, Штаты — это настоящая «империя хакеров». В последнее время, отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР, Америка доказала указанный «статус». Шуан заявил, что хакеры, работающие на США, постоянно перехватывают данные других государств.

Факты в очередной раз доказали, что США являются крупнейшим государством-перехватчиком в международном киберпространстве и в полном смысле слова империей хакеров. Их прослушка уже достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела, — цитирует ТАСС дипломата из КНР.

Как ранее писал NEWS.ru, власти КНР призвали США отменить санкции в отношении Ирана, под действие которых попали ряд китайских предприятий. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.