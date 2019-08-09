https://static.news.ru/photo/ec320a22-7b7b-11e9-b159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинское издание «Корреспондент» предложило разработать проект по «расчленению России».

Автор материала выразил уверенность, что Крым вернётся в состав Украины только после того, как Россия перестанет существовать.

Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни. Процесс должен быть ускорен, — призвал журналист.

Он также выразил уверенность, что Москва угрожает Украине, поэтому необходимо принимать «радикальные меры», а не стремиться сделать Россию свободной.

Ранее News.ru писал о том, что российские политики назвали заявление президента Украины Владимира Зеленского о скором возвращении Крыма очередной попыткой привлечь внимание, которая ничего, кроме слёз, не вызывает. По словам сенатора Владимира Джабарова, воспринимать подобные заявления всерьёз нельзя. Он также подчеркнул, что Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать.