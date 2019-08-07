https://static.news.ru/photo/bb586222-46f4-11e9-aa3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские политики назвали заявление президента Украины Владимира Зеленского о скором возвращении Крыма очередной попыткой привлечь внимание, которая ничего, кроме слёз, не вызывает.

По словам сенатора Владимира Джабарова, воспринимать подобные заявления всерьёз нельзя. Он также подчеркнул, что Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать.

Политик также предостерёг Зеленского от подобных заявлений, так как, по его мнению, это лишь приведёт к тому, что отношения между Москвой и Киевом останутся в тупике.

В свою очередь лидер региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал украинские власти смириться с новым статусом полуострова.

Скорее на Украине выберут телепузиков в президенты, чем Крым вернётся на Украину. Крым шестой год дома, и все семьи, в том числе крымско-татарские, вместе, — заявил он РИА Новости .

Крым стал российской территорией после прошедшего в 2014 году на полуострове референдума, в ходе которого более 97% жителей проголосовали за возвращение в состав РФ.

Ранее News.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский, находясь в Анкаре с официальным визитом, заявил, что Крымский полуостров обязательно вернётся под контроль Киева. Он добавил, что после этого в истории страны появится новый праздник, который будут отмечать ежегодно, напоминая о воссоединении крымско-татарских семей.