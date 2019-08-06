https://static.news.ru/photo/fe739c8e-8803-11e9-81e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что воссоединение Крыма с Россией стало результатом усиления конкуренции между великими державами, прокомментировал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Он подчеркнул, что крымский референдум стал результатом желания людей вернуться на родину, а не участия в чьих-то «конкурентных играх».

Сколько бы ни интриговали США на международной арене, им не удастся убедить население полуострова в том, что желание вернуться в Россию было неискренним. Крымчане уже не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота, — приводит РИА Новости слова политика.

Он также добавил, что население полуострова последние 30 лет просто хотело домой, что и произошло в 2014 году.

При этом депутат Госдумы и экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская предположила, что упорное непризнание воссоединения Крыма с Россией свидетельствует о наличии у США комплекса неполноценности перед Москвой.

Крым стал российской территорией после прошедшего в 2014 году на полуострове референдума, в ходе которого более 97% жителей проголосовали за возвращение в состав РФ.

Ранее News.ru писал о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Центре стратегических исследований при Университете королевы Виктории в Новой Зеландии назвал главную причину присоединения Крыма к России. По его мнению, это стало результатом усиления конкуренции между великими державами. Глава НАТО также отметил, что Россия стала более напористой в своей политике, поэтому смогла вернуть Крым.