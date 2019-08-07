Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука призвал построить новый мировой порядок, чтобы выйти из кризиса.
Он пояснил, что механизмы, введённые в действие после Второй мировой войны, устарели, а глобальная система безопасности полностью уничтожена, поэтому различные государства позволяют себе постоянно пренебрегать достигнутыми договорённостями.
В качестве примера Тука привёл Донбасс, где продолжается внутриукраинский конфликт.
И вот в этой всей «каше» нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, — сейчас не функционирует. Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран, — заявил чиновник в эфире NewsOne.
Он также усомнился в эффективности работы Организации Объединённых Наций и Совбеза при ней.