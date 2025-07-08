Врач перечислил болезни, которые обостряются в жару Терапевт Лишин заявил, что в жару обостряются эндокринные заболевания

В знойные дни у людей могут обостриться эндокринные заболевания, болезни дыхательных путей, а также психические расстройства, заявил «Москве 24» терапевт Виктор Лишин. Он предупредил, что в жару в зоне риска находятся пациенты, предрасположенные к загустению крови.

Патология повышает риск развития тромбоза, так как увеличивается потоотделение и нарушается водный баланс. Это способствует еще большему загустению. Важно отметить еще одну группу риска — пожилые. В силу возраста обменные процессы работают медленнее, организм теряет больше воды, а кровоток снабжает сердце хуже, — предупредил Лишин.

Людям с заболеваниями дыхательных путей становится в жару еще тяжелее из-за сухого воздуха. А у пациентов с психическими расстройствами высокие температуры могут вызвать дополнительные переживания, пояснил врач. Он добавил, что эндокринные заболевания в свою очередь обостряются из-за того, что выработка гормонов повышается в жару.

Невролог Резеда Шигабутдинова ранее заявила, что в жаркую погоду организм человека теряет большое количество воды через пот, параллельно с этим сгущается кровь. Она уточнила, что в знойные дни особенно страдают люди с мигренями.