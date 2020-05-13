В Киеве неизвестный открыл стрельбу возле храма

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолёт, который летел из Китая на Кипр, взял курс на Москву. Это произошло из-за того, что власти Турции запретили лайнеру пролёт через воздушное пространство страны. Об этом сообщил глава Министерства транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос.

Он заявил, что решение взять курс на столицу РФ было принято в связи с тем, что на облёт турецкого пространства у воздушного судна не хватит топлива. Поэтому пилот самолёта подкорректировал...