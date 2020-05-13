В Киеве неизвестный открыл стрельбу возле храма

В результате стрельбы возле храма на Подоле в Киеве был ранен мужчина, возбуждено уголовное дело.
Поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киевского управления Национальной полиции Украины.
Отмечается, что пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает все обстоятельства инцидента. Заведено уголовное дело.
Как писал NEWS.ru, в Москве мужчина напал на двух людей в храме Николая Чудотворца. Инцидент произошёл 16 февраля в церкви на Бакунинской улице. По словам настоятеля, в центральный алтарь забежал мужчина. На нём были очки, капюшон, резиновые перчатки. Он слушал музыку через наушники. В результате его действий пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане. Мать подозреваемого рассказала, что он был верующим и не состоял на учёте в полиции или у психиатров.