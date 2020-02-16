https://static.news.ru/photo/03a73bfe-50a2-11ea-870a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Настоятель храма Святителя Николая в Басманном районе столицы протоиерей Кирилл Сладков поделился подробностями нападения.

По его словам, в центральный алтарь забежал мужчина. На нём были очки, капюшон, резиновые перчатки. Он слушал музыку через наушники.

Мы подошли к нему с Валерием Ивановичем узнать, что случилось, и спокойно вывести его. В этот момент он выхватил нож и нанёс ножевое ранение моему помощнику Валерию Ивановичу, — поделился Сладков.

После нападения все помощники, которые находились на алтаре, попытались остановить злоумышленника, однако тот успел нанести ещё два удара ножом одному из них, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительные органов в качестве основной версии нападения на прихожан рассматривают хулиганство. По словам источника в полиции, сейчас задержанный находится в отделении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошёл в Басманном районе столицы днём 16 февраля. В результате пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане.