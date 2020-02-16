https://static.news.ru/photo/de7ee53e-50a6-11ea-b3c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Мать жителя Липецка Ефима Ефимова, которого подозревают в поножовщине в московском храме, сообщила, что он не состоял на учёте в полиции и у психиатров.

По её словам, случившееся стало полной неожиданностью — семья в шоке от поступка мужчины.

К нам сейчас приехала полиция по нашему мальчику: его только что по телевизору показали <...>. Тихий, спокойный мальчик, верующий... Уже два года в Москве работает, трудится в строительной фирме, — рассказала мать.

Она также подчеркнула, что сын никогда не состоял на учёте, не дружил с плохими компаниями и не участвовал в драках. Он уехал на заработки в столицу 8 января и обещал вернуться в марте, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что настоятель храма Святителя Николая в Басманном районе столицы протоиерей Кирилл Сладков поделился подробностями нападения на храм. По его словам, в центральный алтарь забежал мужчина. На нём были очки, капюшон, резиновые перчатки. Он слушал музыку через наушники.

Инцидент произошёл в Басманном районе столицы днём 16 февраля. В результате пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане.