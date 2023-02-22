В Карабахе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня

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Три нарушения режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксированы в Мардакертском и Шушинском районах на территории Карабаха, сообщило Минобороны России. Отмечается, что никто не пострадал. В ведомстве подчеркнули, что командование миротворческого контингента РФ в регионе вместе с азербайджанской и армянской сторонами приступили к расследованию по данному факту.

На 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Мардакертском и Шушинском районах. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что для безопасности российских миротворцев и во избежание возможных инцидентов ведется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал исключить вопрос Карабаха из международной повестки. По его словам, Баку не допустит включение карабахского вопроса в какой-либо форме в мирное соглашение с Ереваном. Он призвал руководство Армении отказаться от территориальных претензий к Азербайджану.