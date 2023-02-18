Алиев призвал исключить вопрос Карабаха из международной повестки

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал исключить вопрос Карабаха из международной повестки и добавил, что выражение «Нагорный Карабах» больше недействительно, передает «Интерфакс-Азербайджан». Глава государства подчеркнул, что Баку не допустит включение карабахского вопроса в какой-либо форме в мирное соглашение с Ереваном. Он призвал руководство Армении отказаться от территориальных претензий к Азербайджану.

Позиция Азербайджана однозначная, открытая — мы сторонники справедливости. Мы никогда не допускали и не допустим вмешательства внешних сил в наши внутренние дела. Карабах — это Азербайджан. Сегодня об этом говорит и видит весь мир, — сказал Алиев.

По его словам, армяно-азербайджанская граница должна быть делимитирована на основе исторических карт. Азербайджанский лидер отметил, что в стране выступают за скорейшую нормализацию в отношениях с Арменией. Алиев выразил уверенность, что это осуществимо, если Ереван найдет в себе силу и волю.

Алиев также заявил, что Баку готов к контактам с армянами из Карабахского региона только при условии, что российско-армянский предприниматель и миллиардер Рубен Варданян покинет территорию Азербайджана. Он обвинил бизнесмена в отмывании «грязных денег в Европе».

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ранее заявил, что Армения вмешивается во внутренние дела страны из-за инициативы о включении в проект мирного соглашения пункта о создании международного механизма с целью обсуждения прав и безопасности проживающих в Карабахе армян. Дипломат отверг предложение и добавил, что оно не имеет под собой никаких оснований. Гаджизаде отметил, что Ереван до сих пор не отказался от территориальных претензий к Баку.