В Канаде медведь гризли растерзал туристов в национальном парке

Фото: Toni Pfaffenbauer/imageBROKER.com/Global Look Press

В канадском национальном парке Банф медведь гризли атаковал двух туристов, сообщает CBC. Агентство «Парки Канады» получило предупреждение о нападении медведя благодаря сигналу GPS в долине реки Ред-Дир.

Медведь атаковал мужчину и женщину. Поисковая группа была моментально активирована, но спасательная операция затянулась из-за погодных условий. Тела погибших обнаружили спасателями при их прибытии на место происшествия.

В ходе операции спасатели также столкнулись с агрессивным медведем. Для обеспечения безопасности «Парки Канады» решили уничтожить животное на месте.

Ранее медведь запугал жителей закрытого военного городка Снежинск в Челябинской области. КПП города не впускала охотников для отлова животного. Отдел гражданской обороны и ЧС попросил жителей не гулять в лесу и прилегающих к нему территориях.

До этого было опубликовано видео, на котором бурый медведь выбрал большое дерево в лесу в качестве чесалки. После почесывания он отправился дальше по своим делам. Накануне в Сети появились кадры, на которых камчатский медведь станцевал тверк в лесу. Инспекторы по охране леса закрепили на деревьях специальные чесалки в виде пластиковых ковриков. Один из медведей решил воспользоваться ею, чтобы отдохнуть и скинуть с шерсти насекомых.