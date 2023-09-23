Бурый медведь на Дальнем Востоке нашел в лесу чесалку и попал на видео

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Telegram-канал заповедника «Земля леопарда», расположенного в Приморском крае, опубликовал видео, на котором бурый медведь выбрал большое дерево в лесу в качестве чесалки. После почесывания он отправился дальше по своим делам.

Канал отмечает, что бурые медведи, несмотря на неуклюжий вид, ловко забираются на деревья и плавают, а также могут развить скорость до 50 км/ч.

Ранее в Сети появилось видео, на котором камчатский медведь станцевал тверк в лесу. Инспекторы по охране леса закрепили на деревьях специальные чесалки в виде пластиковых ковриков. Один из медведей решил воспользоваться ею, чтобы отдохнуть и скинуть с шерсти насекомых.

До этого жители Уфы сняли на камеру смартфона медвежонка, гуляющего вдоль домов в частном секторе. Девочка за кадром называет хищника милым, но при этом отмечает, что он может укусить. Женщина соглашается с ребенком и заявляет, что их прогулка отменяется. После появления в людном месте медведь ушел обратно в лес.

Кроме того, жители Костромы сообщали о бегающем по улицам города медведе. Спустя время хищник от испуга залез на дерево и остался там. Региональное ГУ МЧС вместе со специалистами департамента природных ресурсов приняли решение усыпить лежащего на дереве медведя с помощью снотворного, чтобы безопасно достать его.