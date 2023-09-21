Камчатский медведь станцевал тверк в лесу и попал на видео

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Telegram-канал Amur Mash опубликовал видео, на котором камчатский медведь станцевал тверк в лесу. Инспекторы по охране леса закрепили на деревьях специальные чесалки в виде пластиковых ковриков. Один из медведей решил воспользоваться ей для того, чтобы отдохнуть и скинуть с шерсти насекомых.

Ранее в Сети появилось видео, на котором башкирский медведь играл в луже. На опубликованных кадрах заметно, как животное также тщательно мылось.

Ранее жители Уфы сняли на камеру смартфона медвежонка, гуляющего вдоль домов в частном секторе. Девочка за кадром называет хищника милым, но при этом отмечает, что он может укусить. Женщина соглашается с ребенком и заявляет, что их прогулка отменяется. После появления в людном месте медведь ушел обратно в лес.

До этого жители Костромы сообщили о бегающем по улицам города медведе. Спустя время хищник от испуга залез на дерево и остался там. Региональное ГУ МЧС вместе со специалистами департамента природных ресурсов приняли решение усыпить лежащего на дереве медведя с помощью снотворного, чтобы безопасно достать его. Косолапый забрался на высоту 15 метров. Для спасения медведя развернули две лестницы высотой 30 и 50 метров. К операции по эвакуации животного также подключились сотрудники МВД и Росгвардии.