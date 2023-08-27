«Милый, но может укусить»: жители Уфы о медвежонке в городе Жители Уфы сняли на камеру смартфона гуляющего в частном секторе медвежонка

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Жители Уфы сняли на камеру смартфона медвежонка, гуляющего вдоль домов в частном секторе. Девочка за кадром называет хищника милым, но при этом отмечает, что он может укусить. Женщина соглашается с ребенком и заявляет, что их прогулка отменяется. Видеокадры с медведем опубликовал Telegram-канал RT. По его данным, после прогулки в людном месте медведь ушел обратно в лес.

Ранее жители Костромы сообщили о бегающем по улицам города медведе. Спустя время хищник от испуга залез на дерево и остался там. Региональное ГУ МЧС вместе со специалистами департамента природных ресурсов приняли решение усыпить лежащего на дереве медведя с помощью снотворного, чтобы безопасно достать его.

Косолапый забрался на высоту 15 метров. Для спасения медведя развернули две лестницы высотой 30 и 50 метров. К операции по эвакуации животного также подключились сотрудники МВД и Росгвардии.

26 августа в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина, остановившись на обочине, подкармливает медвежонка с рук. Судя по кадрам, зверя устроил неожиданный гостинец. Взяв его в зубы, медведь убежал прочь, не тронув человека.