Воробьев поучаствовал в памятной акции с выпускниками школ Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду — в памятной акции в честь героев ВОВ 22 июня также приняли участие выпускники подмосковных школ, которые показали отличные результаты на ЕГЭ, пишет 360.ru. Среди них были дети бойцов СВО.

Ребята, рад всех вас видеть! Вы приехали сюда в этот важный день — День памяти и скорби — из разных городов Подмосковья. Знаю, что все очень хорошо сдали экзамены. Хочется пожелать вам успехов при поступлении, чтобы вы были реализованы и в течение всего обучения в вузе, и после его окончания. Вы большие молодцы — стобалльники, отличники. Но, мне кажется, ваше самое главное достижение — вы знаете, чего хотите. Это здорово! — обратился Воробьев.

Каждый из участников церемонии уже выбрал профессиональное направление для себя. Будущие студенты планируют развивать журналистику, искусство, космонавтику, нейросети, медицину и строительство.

Ранее Воробьев заявил, что в 90% школ региона организовали предпрофессиональные классы. По его словам, сейчас в них обучаются 47 тыс. учеников.