Онколог рассказала, в каком случае при осиплости необходимо обследование

Осиплость голоса, которая не проходит дольше трех недель, может быть признаком злокачественного новообразования в гортани, заявила NEWS.ru онколог кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова. По ее словам, в такой ситуации крайне важно как можно скорее пройти эндоскопическое исследование у отоларинголога, а не пытаться лечиться народными методами.

Ключевое отличие злокачественных опухолей гортани от большинства воспалительных заболеваний в резистентном течении — отсутствии положительной динамики на фоне стандартного лечения. Обычно ларингит или симптомы перенапряжения голосовых связок проходят в течение 10 дней, максимум — двух недель. Если же голос не восстанавливается спустя три недели, это тревожный сигнал, который требует безотлагательного осмотра лор-врача с использованием эндоскопического оборудования. Самая частая злокачественная опухоль гортани — рак голосовых связок. Его главное преимущество для диагностики — ранняя симптоматика. В отличие от опухолей, расположенных над или под голосовыми связками, которые могут долго не давать симптомов, рак голосовых связок заявляет о себе на самой ранней стадии, — пояснила Фатьянова.

Она добавила, что даже крошечное образование на связке мешает ее нормальной вибрации, из-за чего голос сразу же меняется. По ее словам, именно благодаря такой ранней симптоматике прогноз при данном типе рака гораздо лучше, чем при других формах.

Даже небольшая опухоль, расположенная на голосовой складке, нарушает ее вибрацию и сразу же вызывает изменение голоса: охриплость, осиплость, снижение силы и тембра. Пациент начинает сипеть, голос быстрее устает, появляется потребность часто прочищать горло и откашливаться. Именно поэтому прогноз при этом типе рака наиболее благоприятный. При своевременной диагностике на первой-второй стадиях возможно функционально-сохраняющее лечение, щадящие операции или лучевая терапия. Выздоровление наступает в большинстве случаев, без потери голоса и инвалидизации, — заключила Фатьянова.

Ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн заявил, что представление людей о новой вакцине от рака как об универсальной прививке ошибочно. По его словам, речь идет о персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцинах, которые «обучают» иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки.