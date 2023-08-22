В Костроме медведь бегал по улицам и заснул на дереве

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В Костроме медведь бегал по улицам и от испуга взобрался на дерево на высоту почти 15 метров, сообщило региональное управление МЧС на своем сайте. Спасатели усыпили животное при помощи снотворного, чтобы избежать жертв среди жителей. Специалисты Департамента природных ресурсов и пожарные вытащили медведя с дерева и донесли до полицейского автомобиля.

Сообщение о том, что на улице Ткачей в Костроме прохожие заметили медведя, поступило вечером 21 августа. На место выехали экстренные службы города, район был оцеплен. Первоочередная задача — усыпить медведя, чтобы не допустить жертв среди жителей. От испуга животное забралось на дерево на высоту почти 15 метров, там оно и уснуло после специально введенного снотворного, — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что для спасения медведя развернули две лестницы высотой 30 и 50 метров. Помимо МЧС, в операции по эвакуации животного участвовали сотрудники МВД и Росгвардии.

Ранее в Новосибирске решилась судьба пяти брошенных цирковых медведей. Экопарки в Шерегеше и Карелии готовы принять спасенных животных на постоянное место жительства. Но для этого волонтерам необходимо собрать около четырех миллионов рублей на строительство пяти вольеров. При этом у зоозащитников нет таких финансовых возможностей, поэтому они обратились к сибирякам, которые готовы оказать помощь. Медведей обнаружили в 2022 году, они остались на морозе без еды и воды в тесных клетках. Все это время сибиряки заботились о медведях, кормили и лечили их. Волонтеры отмечают, что животные выли от голода и холода, когда их обнаружили.