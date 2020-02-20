Представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил о трёх новых случая заражения коронавирусом в стране.Он уточнил, что все заражённые — иранцы.
Подтверждено наличие у трёх госпитализированных больных COVID-19 в Куме и Араке, — цитирует РИА Новости Джаханпура.
Как писал NEWS.ru, днём ранее в иранском городе Кум были зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом Covid-19. Врачи провели полное обследование больных, а также сделали анализ, который подтвердил наличие заболевания у пациентов.
Эпидемия уже затронула более 75 тыс. человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. Выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14 352 — в мире. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.