https://static.news.ru/photo/36f4c0a2-53c3-11ea-b673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил о трёх новых случая заражения коронавирусом в стране.Он уточнил, что все заражённые — иранцы.

Подтверждено наличие у трёх госпитализированных больных COVID-19 в Куме и Араке, — цитирует РИА Новости Джаханпура.

Как писал NEWS.ru, днём ранее в иранском городе Кум были зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом Covid-19. Врачи провели полное обследование больных, а также сделали анализ, который подтвердил наличие заболевания у пациентов.

Эпидемия уже затронула более 75 тыс. человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. Выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14 352 — в мире. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.