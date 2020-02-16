https://static.news.ru/photo/06ca1ec6-50d1-11ea-a6a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhong Min/Utuku/Ropi/Global Look Press

Первое лекарство, которое может оказаться эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в Китае, в восточной провинции Чжэцзян, сообщило правительство города Тайчжоу.

Речь идёт о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan. Лекарство получило новое наименование, которое не приводится на латинице, однако по-русски звучит как «Фавэйлавэй».

Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса, — цитирует заявление властей РИА Новости.

В нём отмечается, что лекарство может сыграть важную роль не только в лечении, но и в профилактике заболевания.

В свою очередь директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь отметил, что клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса во время исследований показали несколько типов лекарств, включая Remdesivir и японский Favipiravir. Он также указал, что Китай применяет различные технологические подходы, чтобы ускорить разработку вакцины от нового типа коронавируса, а некоторые вакцины уже тестируют на животных.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно новым статистическим данным, в Китае за три недели уменьшилась доля тяжелобольных коронавирусом с 15,9% до 7,2% от общего числа заражённых. Эта тенденция относится как к больным в Ухани, так и по всей стране.