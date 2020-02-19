В иранском городе Кум зафиксированы да случая заражения новым коронавирусом Covid-19.
Врачи провели полное обследование больных, а также сделали анализ, который подтвердил наличие заболевания у пациентов. Сейчас им оказывается необходимая помощь, сообщает агентство ИРНА.
К 19 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. Выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14 352 — в мире. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.
Как писал NEWS.ru, китайский гражданин стал девятым заражённым коронавирусом COVID-19 в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), 37-летнего мужчину госпитализировали.
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