https://static.news.ru/photo/579ffcd4-531b-11ea-8fd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua/Global Look Press

В иранском городе Кум зафиксированы да случая заражения новым коронавирусом Covid-19.

Врачи провели полное обследование больных, а также сделали анализ, который подтвердил наличие заболевания у пациентов. Сейчас им оказывается необходимая помощь, сообщает агентство ИРНА.

К 19 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. Выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14 352 — в мире. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.

Как писал NEWS.ru, китайский гражданин стал девятым заражённым коронавирусом COVID-19 в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), 37-летнего мужчину госпитализировали.