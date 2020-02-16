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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо распорядился доставить на родину 35 итальянцев с борта круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине в порту японской Иокогамы. За ними отправят самолёт.

Об этом сообщает агентство Associated Press. На лайнере находятся 35 итальянцев, из них 24 — члены экипажа, в том числе капитан корабля. Над эвакуацией соотечественников работают сообща итальянские МИД, Минздрав...