Китайский гражданин стал девятым заражённым коронавирусом COVID-19 в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), 37-летнего мужчину госпитализировали.
Его состояние стабильное, за ним регулярно наблюдают в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения, — говорится в сообщении Минздрава страны.
Первого инфицированного обнаружили в индийской диаспоре ОАЭ в начале недели. По
Как писал NEWS.ru, к 16 февраля эпидемия охватила чуть более 69 тысяч человек, из которых 99% — жители Китая. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,7 тысячи инфицированных. Выздоровели почти 10 тысяч человек.
В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.
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