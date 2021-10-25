В Германии обеспокоились военным сотрудничеством России и КНР

Российские и китайские военные корабли впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, что произошло на фоне обострения отношений с Западом, сообщает немецкий телеканал N-TV. Отмечается, что это стало важным шагом по углублению сотрудничества в военной сфере, улучшению координации совместных действий, а также поддержанию международной и стратегической стабильности.

Как отмечает телеканал, корабли государств прошли через международные воды пролива Цугару, находящегося между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. За этими манёврами также наблюдает Токио. Ранее Россия и Китай уже провели учения в Японском море. Теперь эти страны углубили дипломатические и военные отношения в связи с ухудшением связей с Западом.

Телеканал рассказал о напряжённости России в отношениях с НАТО и напомнил о согласованном плане Альянса по устрашению Москвы. По его данным, стратегия военного союза направлена на подготовку к одновременным атакам России в Прибалтике и Черноморском регионе. К тому же российская сторона оборвала все официальные связи с НАТО.

В материале также говорится о напряжённых отношениях США и Китая. Белый дом выразил недовольство вторжением боевых самолётов в воздушное пространство Тайваня. Вместе с тем американские власти выразили готовность защищать остров от КНР. Пекин, в свою очередь, раскритиковал сделку по строительству подводных лодок между США, Великобританией и Австралией.

Ранее читатели китайского портала Guancha поддержали заявление президента России Владимира Путина в вопросе военного союза между Москвой и Пекином. Речь идёт о высказывании российского лидера в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», где он заявил о том, что в настоящее время у Москвы и Пекина нет необходимости создания военно-политического блока. Комментаторы поддержали его, добавив, что стратегическое партнёрство намного более гибкое, чем военное.