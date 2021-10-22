В Китае восхитились словами Путина о военном союзе с Пекином

Читатели китайского портала Guancha поддержали заявление президента России Владимира Путина в вопросе военного союза между Москвой и Пекином. Речь идёт о высказывании российского лидера в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», где он заявил о том, что в настоящее время у Москвы и Пекина нет необходимости создания военно-политического блока.

Всеобъемлющее стратегическое партнёрство, на самом деле, лучше традиционного военного союза, поэтому концепция военного союза для нас давно устарела, — согласился с российским лидером Цянь Шоу.

Комментатор с ником zaddy поддержал его, добавив, что стратегическое партнёрство намного более гибкое, чем военное.

У нас не союз, а кое-что получше союза — дружба! — написал третий читатель.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь оценил слова президента РФ Владимира Путина об отношениях двух стран. Дипломат заметил, что Россия и Китай уже «больше чем союзники».

Вэньбинь отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина основано на неприсоединении к блокам и отсутствии конфронтации.