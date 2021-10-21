«Больше чем союзники»: в Пекине оценили слова Путина об отношениях с КНР

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь оценил слова президента РФ Владимира Путина об отношениях двух стран. Дипломат заметил, что Россия и Китай уже «больше чем союзники». Его слова приводит РИА Новости.

Китайская сторона высоко ценит положительные высказывания президента РФ Владимира Путина о российско-китайских отношениях. В этом году исполнилось 20 лет с момента подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, — сказал он.

Вэньбинь отметил, что сотрудничество РФ и Китая также основано на неприсоединении к блокам и отсутствии конфронтации. Помимо этого, два государства не объединяются против других стран. Он подчеркнул, что «Китай и Россия не союзники, а больше чем союзники».

Ранее Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что мир уже вступил в эпоху фундаментальных перемен. По его словам, кризис, с которым мировое сообщество сейчас имеет дело, концептуальный, цивилизационный. Он описал ситуацию китайской поговоркой.