Путин заявил о фундаментальных переменах

Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что мир уже вступил в эпоху фундаментальных перемен. По его словам, кризис, с которым мировое сообщество сейчас имеет дело, концептуальный, цивилизационный.

Последнее десятилетие многие вспоминают китайскую поговорку <...>: «Не дай бог жить в эпоху перемен». Но мы в ней уже живём, хотим мы того или нет. И перемены эти всё глубже, всё фундаментальнее, — сказал он.

Глава государства добавил, что «китайский народ мудрый» и других ценных мыслей у него много.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин продолжит работу во время нерабочих дней в дистанционном формате. Он отметил, что пока личных встреч у Путина не запланировано.