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В Европарламенте обвинили США в шпионаже за своими партнёрами

10:35, 10 августа 2021
В Европарламенте обвинили США в шпионаже за своими партнёрами Фото: dgeezer/flickr.com
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Вашингтон занимается шпионажем за своими союзниками в Европе. Такого мнения придерживается депутат от Европейского парламента Филип де Ман, представляющий группу «Идентичность и демократия», сообщает RT.

Меры по контршпионажу находятся в компетенции государств-членов. В какой степени Еврокомиссия координирует разведывательную деятельность между государствами-членами?задался вопросом парламентарий.

Политик напомнил, что Европарламент обращался к США за разъяснениями по поводу шпионской деятельности в Европе, которую американцам помогала проводить Дания, входящая в ЕС. Де Ман добавил, что США без колебаний следят за своими союзниками, чтобы получить коммерческую выгоду, например для продажи оружия.

В мае крупнейшая ежедневная газета Германии Süddeutsche Zeitung выяснила, что американское агентство национальной безопасности (АНБ) использовало информацию, которую ему передавала Дания, для слежки за рядом европейских политиков в 2012–2014 годах. Она была установлена за канцлером Германии Ангелой Меркель, нынешним президентом США Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

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