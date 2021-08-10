В Европарламенте обвинили США в шпионаже за своими партнёрами

Вашингтон занимается шпионажем за своими союзниками в Европе. Такого мнения придерживается депутат от Европейского парламента Филип де Ман, представляющий группу «Идентичность и демократия», сообщает RT.

Меры по контршпионажу находятся в компетенции государств-членов. В какой степени Еврокомиссия координирует разведывательную деятельность между государствами-членами? — задался вопросом парламентарий.

Политик напомнил, что Европарламент обращался к США за разъяснениями по поводу шпионской деятельности в Европе, которую американцам помогала проводить Дания, входящая в ЕС. Де Ман добавил, что США без колебаний следят за своими союзниками, чтобы получить коммерческую выгоду, например для продажи оружия.

В мае крупнейшая ежедневная газета Германии Süddeutsche Zeitung выяснила, что американское агентство национальной безопасности (АНБ) использовало информацию, которую ему передавала Дания, для слежки за рядом европейских политиков в 2012–2014 годах. Она была установлена за канцлером Германии Ангелой Меркель, нынешним президентом США Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.